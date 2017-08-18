Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/08/2017 12:37

Alperen'in gittiği kreşin camlarını taşladılar

Alperen kreş

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne tepkiler büyüyor. Küçük Alperen'in gittiği kreş tepkili vatandaşlar tarafından taşlandı

3 yaşındaki minik Alperen Sakin, İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir anaokuluna ait serviste görevliler tarafından unutulmuş ve saatlerce havasız kaldıktan sonra can vermişti. Skandal olayın ardından tepkiler dinmek bilmezken, okul da soruşturma kapsamında kapandı.

Türkiye’nin gündemine oturan olay sonrası öfkeli vatandaşlar anaokuluna geldi. Okulun kapalı olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşlar, taşlarla okulun camlarını aşağıya indirdi. Öfkeli vatandaşları ise çevredeki bazı vatandaşlar sakinleştirdi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında okulun kapalı tutulabileceği öğrenildi.

Okul yetkilileri de sosyal medya hesaplarından ‘Yastayız’ yazısının olduğu bir resim paylaştı. Onlarca kişi, yazının ardından okulun hesabına tepki mesajları paylaştı. Neden önlem alınmadığını soran vatandaşlar, duruma isyan etti.

Kaynak: HÜRRİYET
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
şehit haberleri

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak ettirildi, 1 korucu şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 1 korucu şehit oldu

kemal kılıçdaroğlu

CHP liderinden kazada yaralanan gence büyük yardım

7 kişinin can verdiği 9 kişininse yaralandığı kazanın ardından Sakarya'ya giden CHP lideri kazada annesi ve 2 kardeşini kaybeden 16 yaşındaki Veysel Akman'ı hastanede ziyaret etti

taksim başkonsolosluk

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda korkutan yangın

İstanbul Taksim'de bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi