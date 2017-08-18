Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/08/2017 12:27

Kars'ta terör örgütüne ağır darbe

terör operasyonu kars

Kars'ın Kağızman ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan hava destekli operasyon sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Kağızman ilçesi kırsalında bulunan Çemçe bölgesinde 7 Ağustos'ta yapılan operasyonda 2 teröristin ölü ele geçirilmesi sonrası operasyon genişletildi.Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için genişletilen hava destekli operasyonun devamında ise 8 Ağustos'ta aynı bölgede 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.Kars Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, operasyonda toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bu teröristlerin kimliklerinin belirlendiği kaydedildi.

 
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