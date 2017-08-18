Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/08/2017 12:24

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar son anda fark edildi

diyarbakır haberleri

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanmış çok sayıda patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi

Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzey kırsalında teröristlerce döşenmiş mayın ve el yapımı patlayıcıların bulunması amacıyla 16 Ağustos'ta özel birlik operasyonu düzenlendi.Operasyonda yapılan arazi aramasında, Süngütepe mevkisinde toprağa gömülü jelikan bidon ile iki piknik tüpünün içinde RF komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve bağlantılı piknik tüpü olmak üzere 3 ayrı el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.Savcılığın talimatıyla delil niteliğine sahip bulgular muhafaza altına alındı. Daha sonra ise el yapımı patlayıcıların yerinde imha edilmesi sağlandı.

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