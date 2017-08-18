Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/08/2017 09:38

ABD'ye ait İHA Adana'ya düştü

İHA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada ABD'ye ait bir insansız hava aracının Ceyhan'a düştüğünü duyurdu

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’ye ait bir insan hava aracının ilçeye bağlı Çokçapınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü söyledi.Olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirten Demirtaş, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.Öte yandan, boş tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'nın parçalanarak alev alması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Yangın, Adana Büyükşehir ve Ceyhan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay yerine gelen jandarma ekipleri İHA'nın düştüğü alanı kordon altına aldı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Günüç olay yerinde incelemelerde bulundu.

Tarlanın sahibi Sedat Sözlü, yazlıkta tatilde olduğu sırada olayı duyduğunu ve 20 dakika içerisinde olay yerine geldiğini söyledi.Köyün batısında İHA'nın kendi etrafında dönmeye başladığını ve yavaş yavaş düştüğünü ifade eden Sözlü, İHA'nın havadayken alev aldığının görüldüğünü aktardı.İHA'nın parçalarının 4-5 dönümlük alana dağıldığını belirten Sözlü, daha sonra olay yerine yetkililerin geldiğini anlattı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
yağışlı hava

Havalar serinleyecek mi, yağış ne zaman geri dönüyor

Meteorolojiden alınan son dakika bilgisine göre yeni haftaya Türkiye serin havayla başlayacak

trafik kazası

İşçileri taşıyan traktör devrildi, 7 ölü 20 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan traktör devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı

flaş haber

Son dakika, teslim olmayan teröristler kendilerini patlattı

Tunceli'de güvenlik güçlerinin sıkıştırdığı evin banyosuna giren 2 terörist el bombası ile kendilerini patlattı