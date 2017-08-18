ABD'ye ait İHA Adana'ya düştü

Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada ABD'ye ait bir insansız hava aracının Ceyhan'a düştüğünü duyurdu

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’ye ait bir insan hava aracının ilçeye bağlı Çokçapınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü söyledi.Olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirten Demirtaş, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.Öte yandan, boş tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'nın parçalanarak alev alması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Yangın, Adana Büyükşehir ve Ceyhan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay yerine gelen jandarma ekipleri İHA'nın düştüğü alanı kordon altına aldı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Günüç olay yerinde incelemelerde bulundu.

Tarlanın sahibi Sedat Sözlü, yazlıkta tatilde olduğu sırada olayı duyduğunu ve 20 dakika içerisinde olay yerine geldiğini söyledi.Köyün batısında İHA'nın kendi etrafında dönmeye başladığını ve yavaş yavaş düştüğünü ifade eden Sözlü, İHA'nın havadayken alev aldığının görüldüğünü aktardı.İHA'nın parçalarının 4-5 dönümlük alana dağıldığını belirten Sözlü, daha sonra olay yerine yetkililerin geldiğini anlattı.