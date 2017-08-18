Havalar serinleyecek mi, yağış ne zaman geri dönüyor

Meteorolojiden alınan son dakika bilgisine göre yeni haftaya Türkiye serin havayla başlayacak

Yağmurlu haftanın ardından hafta sonu planları yapılırken vatandaşları sevindirecek haber Meteoroloji’den geldi. Hafta sonu yağmur yok, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek ancak önümüzdeki hafta yağmurla başlayacak. Hafta başında yurda giriş yapacak olan yağmurlu hava salı ve çarşamba günü ise etkisini artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muğla, Ordu, Çorum, Amasya, Samsun’un doğusu, Isparta’nın kuzeyi ve Burdur’un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre hafta başından itibaren adım adım düşecek sıcaklıklar pazartesi 29 dereceye salı ise 26 dereceye kadar düşecek. Yurdun kuzeybatısında ortalama 4-5 derecelik düşüşle beraber yoğun yağmur da görülecek.