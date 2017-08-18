İşçileri taşıyan traktör devrildi, 7 ölü 20 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan traktör devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı

Hendek ilçesinde meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan traktör, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına devrildi.Çok sayıda 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, olay yerine yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ve özel araçlarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerin, fındık toplamak için Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi.