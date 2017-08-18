Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/08/2017 08:59

Son dakika, teslim olmayan teröristler kendilerini patlattı

flaş haber

Tunceli'de güvenlik güçlerinin sıkıştırdığı evin banyosuna giren 2 terörist el bombası ile kendilerini patlattı

Tunceli Valiliği olayla ilgili, "Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat- Yenidoğdu Köyü'nde MKP terör örgütü üyesi 1'i kadın 1'i erkek 2 terörist teslim olmayı kabul etmeyip,kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır.Olay bölgesinde iki terörist ölü ele geçirilmiştir. Evde yapılan aramada 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası, 1 EYP düzeneği de ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

 
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