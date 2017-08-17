Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/08/2017 19:41

Serinlemek için kanala giren çocuklar hayatını kaybetti

şanlıurfa haberleri

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen olayda 3 çocuk serinlemek için girdiği kanalda can verdi

Alınan bilgilere göre, olay Viranşehir ilçesi Gözlek mahallesinde meydana geldi. Gözlek yakınlarında sıcaktan bulanan akraba olan ve yaşları 9 ile 11 arasında değişin 3 çocuk serinlemek için tahliye kanalına girdi. Ancak kısa bir süre sonra boğularak yaşamlarını yitirdi.

Olay çocuklarından haber alamayan ailelerin tahliye kanalına civarında çocuklarının elbiselerini görmeleri üzerine ortaya çıktı. Çocukların kanala girmiş olabileceğini düşünen aileler kanal boyunca yaptıkları arama sırasında çocukların cansız bedenine ulaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri çocukların cansız bedenleri Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların ikisinin kardeş diğer çocuğun ise amca çocukları olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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