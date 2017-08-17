Şehit Ömer Halisdemir Anıtı belediye önünden kaldırıldı

Niğde Belediyesi 17 Temmuz'da açılışını yaptığı şehit Ömer Halisdemir Anıtını kaldırma kararı aldı

Niğde Belediyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, belediye önündeki darbe girişimini önleyen sehit “Ömer Halisdemir Anıtını” kaldırılacağı öğrenildi. Belediye tarafından geçtiğimiz Temmuz ayının 17'sinde resmî açılışı yapılan, ancak altı ayı aşan süredir Niğde Cumhuriyet Meydanı iken, 17 Ağustos 2016 da adı Ömer Halisdemir Meydanı olarak değiştirilen belediye önünde ki meydanda yer alan anıt kaldırıldı. Belediye gerekçe olarak anıtın şehidimiz Halisdemir’e benzemediğini gösterdi.

Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi; “Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda şehidimizin isminin ölümsüzleştirilmesi ve aziz hatırasının yaşatılması amacıyla yaptırdığımız “Ömer Halisdemir Anıtındaki” heykelin; şehidimizin ailesinde ve kamuoyunda oluşan, siluetin tam olarak yansımadığı yönündeki kanaatlerden hareketle, yeniden bir çalışma yapılmak üzere sanatçıya iade edilesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı