Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/08/2017 19:38

Şehit Ömer Halisdemir Anıtı belediye önünden kaldırıldı

Ömer Halisdemir Anıtı

Niğde Belediyesi 17 Temmuz'da açılışını yaptığı şehit Ömer Halisdemir Anıtını kaldırma kararı aldı

Niğde Belediyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, belediye önündeki darbe girişimini önleyen sehit “Ömer Halisdemir Anıtını” kaldırılacağı öğrenildi. Belediye tarafından geçtiğimiz Temmuz ayının 17'sinde resmî açılışı yapılan, ancak altı ayı aşan süredir Niğde Cumhuriyet Meydanı iken, 17 Ağustos 2016 da adı Ömer Halisdemir Meydanı olarak değiştirilen belediye önünde ki meydanda yer alan anıt kaldırıldı. Belediye gerekçe olarak anıtın şehidimiz Halisdemir’e benzemediğini gösterdi.

Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi; “Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda şehidimizin isminin ölümsüzleştirilmesi ve aziz hatırasının yaşatılması amacıyla yaptırdığımız “Ömer Halisdemir Anıtındaki” heykelin; şehidimizin ailesinde ve kamuoyunda oluşan, siluetin tam olarak yansımadığı yönündeki kanaatlerden hareketle, yeniden bir çalışma yapılmak üzere sanatçıya iade edilesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
şanlıurfa haberleri

Serinlemek için kanala giren çocuklar hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen olayda 3 çocuk serinlemek için girdiği kanalda can verdi

okul inşaatı göçük

Okul inşaatında göçük, ölü ve yaralı işçiler var

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde özel bir okulun inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Göçük sonucunda 1 işçi hayatını kaybederken 3 işçi de yaralandı

Atalay Demirci

Atalay Demirci'nin tahliye edilmesi kararına itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklu yargılanan Atalay Demirci'nin, tahliye edilmesine yönelik karara itiraz etti