Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/08/2017 19:23

Atalay Demirci'nin tahliye edilmesi kararına itiraz

Atalay Demirci

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklu yargılanan Atalay Demirci'nin, tahliye edilmesine yönelik karara itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanan ve 19. Ağır Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen komedyen Demirci hakkındaki tahliye kararına itirazda bulundu.Başsavcılık, Demirci'nin kaçma şüphesi, hakkındaki suçlamaya ilişkin öngörülen ceza miktarı ve delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti. 

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