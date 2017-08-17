Yangın sırasında kaybolan patronla ilgili kan donduran iddia

Gaziantep'te bir iplik fabrikasında çıkan yangın sırasında fabrikada olduğu iddia edilen ve yangından sonra bir daha kendisinden haber alınamayan iş adamı Tuncay Kara'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı

Fabrikada arama çalışmalarının sonlandırılacağı gün fabrikada Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü Kadavra arama köpekleri Endy ve Obert, eğitmenleri eşliğinde yaklaşık 15 bin metrekarelik fabrika alanında arama yaptı. Enkaz altında iş adamı Tuncay Kara'ya ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu. Bulunan kemikler üzerine polis olay yeri ekipleri bölgeye çağrıldı. Ekiplerin yapacağı incelemenin ardından, kemiklerin incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirileceği belirtildi.