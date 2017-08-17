Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/08/2017 14:58

Uçakta şeker komasına girdi, acı haber geldi

uçak

THY'nin Port Louis-İstanbul seferini yapan uçağında şeker komasına giren bir kişi hayatını kaybetti

Meydana gelen olayda 68 yaşındaki Hollandalı uyruklu Ramduelarie Ramavadh ailesiyle birlikte Mauritiusun başkenti Port Louisten İstanbul aktarmalı Amsterdama gitmek için THY uçağına bindiler. Hollandalı yolcu, uçak İstanbul Hava Sahasına yaklaştığı sırada aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi uçakta bulunan kabin görevlileri yaptı.

Yapılan ilk müdahalede şeker komasına girdiği tespit edilen Ramavadh yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. THYnin Port Louis-İstanbul seferini yapan TC-LGN kuyruk tescilli Airbus A333 tipi uçağı saat 04.25de Atatürk Havalimanına iniş yaparken, Hollandalı yolcunun cenazesi morga kaldırıldı. 

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