'Nuriye Semih yaşasın' pankartını açan 10 taraftar tutuklandı

Beşiktaş ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında "Nuriye Semih yaşasın" pankartı açan 10 taraftar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

Beşiktaş ile Konyaspor takımlarının mücadele ettiği Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın' yazılı pankartı açtıkları gerekçesiyle Beşiktaş’ın Beleştepe taraftar grubundan 17 taraftar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Samsun Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve eğitimci Semih Özakça, ‘DHKP-C militanı' olarak nitelenmişti.

TERÖR PROPAGANDASI SUÇLAMASI

Başsavcılık açıklamasında, “Tribünlerde yasa dışı DHKP-C silahlı terör örgütü ve bu örgüt militanlarının pankartını açtıkları tespit edilen 17 kişi hakkında ‘terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır” ifadeleri yer almıştı.