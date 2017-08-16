Uludere'de TSK arama yaptı, tanksavar füzeleri ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde TSK tarafından yapılan arama sonucunda 2 adet AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildiği öğrenildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, dün 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce, Biliç Tepe bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere Irak'tan getirilen silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi elde edildi Bu kapsamda, bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında, 2 adet AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi.