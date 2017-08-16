Ana Sayfa | TÜRKİYE 16/08/2017 13:29

Türkiye'den Almanya'ya Adil Öksüz için nota

Adil Öksüz

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından firar eden zanlıAdil Öksüz'ün Almanya'da görülmesi üzerine konunun araştırılması için Türkiye Almanya'ya nota verdi

Anadolu Ajansının diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Türkiye, konuyla ilgili üst düzey diplomatik girişimlerde bulunuyor. AA'nın haberine göre Türkiye notada, Almanya'nın Adil Öksüz'ün ülkelerindeki varlığı hakkında bilgiye sahip olup olmadığını sorarken Öksüz'ün bulunması halinde Türkiye'ye iade edilmesi için talepte bulundu.İki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması bulunuyor.Karadağ'ın edindiği bilgilere göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye Öksüz'ün Almanya'da bulunduğu konusunda bir bilgileri olmadığını aktardı.

Türk basınında geçen hafta çıkan haberlerde Adil Öksüz'ün Almanya'da sığınma başvurusu yaparak geçici oturum izni aldığı, Frankfurt ve Ulm kentlerinde görüldüğü iddia edilmişti.

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