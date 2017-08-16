Ana Sayfa | TÜRKİYE 16/08/2017 11:31

Emeklilere Kurban Bayramı öncesi maaş müjdesi

emekli vatandaş

Dün alınan kararla Kurban Bayramı tatili öncesinde emekli vatandaşlar maaşını alacak

Bakanlar Kurulunun ardından açıklama yapan Bekir Bozdağ, “Emekli sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz, 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir.” ifadelerini kullandı.

28 – 29 Ağustos'un da Kurban Bayramı tatiline dahil edilmesiyle birlikte 26-27 Ağustos hafta sonu da eklendiğinde Kurban Bayramı tatili 10 güne uzamış oldu. Bayramı tatili 4 Eylül Pazartesi günü son bulacak. Çalışanlar 5 Eylül Salı günü işbaşı yapacak.

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