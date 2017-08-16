Sınır hattında üs bölgelere saldırı hazırlığındaki teröristlere büyük darbe

Sezen Aksu, Maçka'da şehit düşen Eren Bülbül’ün fotoğrafının altına “Bir Çocuk Sevdim” şarkısının çaldığı bir video paylaşmıştı. Eren'in annesi Ayşe Bülbül ise Aksu'nun paylaşımının ardından "Ben de bir çocuk sevdim. İçim yanıyor. Sezen Aksu da anne bilir benim ne çektiğimi" dedi