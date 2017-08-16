Ana Sayfa | TÜRKİYE 16/08/2017 11:21

Sınır hattında üs bölgelere saldırı hazırlığındaki teröristlere büyük darbe

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün akşam saatlerinde Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi.İlk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta, teröristlere ait 3 silah mevzisi imha edildi. 

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