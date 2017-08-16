Ana Sayfa | TÜRKİYE 16/08/2017 11:19

Üsküdar denizinin içinden çıkan şey şok etti

denizin içinde ceset

İstanbul Üsküdar'da denizin içinden bir erkek cesedi çıkarıldığı öğrenildi

Üsküdar'da belediyeye ait deniz temizleme aracındaki görevliler, deniz yüzeyinde ceset görmesi üzerine durumu deniz polisine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi kıyıya çıkardı. 35-40 yaşlarındaki erkeğe ait olan ceset üzerinde yapılan incelemede darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadı. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Polis, cesedin kimliğini belirlemek için araştırma başlattı.

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