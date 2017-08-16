Ana Sayfa | TÜRKİYE 16/08/2017 09:45

Dikkat, İstanbul'a yağış bu kez rüzgarla geliyor

istanbul şiddetli yağış

İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların şiddeti ilerleyen saatlerde artacak

İstanbul’a sabah saatlerinden itibaren yaklaşmaya başlayan yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar düşecek ve yağmur rüzgarla birlikte etkili olacak. Özellikle Trakya ve İstanbul’da etkili olacak yağışlar için Meteoroloji uyarısında, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olabileceği konusunda uyardı.

Bu sabah etkili olacak olan yağmur hakkında Meteoroloji’nin dün yayınladığı uyarı korkuttu. Yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağmurun metrekareye 10-30 kilogram arasında düşmesi bekleniyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Genellikle kuzey, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’ de yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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