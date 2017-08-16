Ana Sayfa | TÜRKİYE 16/08/2017 09:14

Tutuklu eğitimcilerin rafakatçi talebi kabul edildi

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

Açlık grevinde tutuklanan ve greve cezaevinde de devam eden tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın rafakatçi talebi kabul edildi

Kanun hükmünde kararname ile görevlerinde uzaklaştırılan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’nın açıklık grevi devam ediyor. Hürriyet Gazetesinin haberine göre; Numune Hastanesi’nin raporunun ardından 19 gündür cezaevi kampüsü içindeki hastanede tutulan Gülmen’e kardeşi Beyza Gülmen, Özakça’ya ise annesi Sultan Özakça refakat edecek.

OHAL kararnamesiyle ihraç edilmelerinin ardından ‘İşimi istiyorum’ diyerek başlattıkları açlık grevi bugün 161’inci gününe giren akademisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 28 Temmuz’dan bu yana Sincan Ceza İnfaz Kampüsü Hastanesi’nde tutuluyorlar.Gülmen’e refakat etmek için kardeşi, Özakça’ya refakat etmek için de annesi hastaneye gitti.

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