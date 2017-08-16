Eren Bülbül'ün son isteğini duvara işledi

Maçka'daçıkan çatışmada 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına #İyiki varsın Eren" grafitisini yapan "Pepe" mahlaslı sanatçı, Eren'in adının unutulmamasını istediğini söyledi

Sanatçı, "Yanımda her zaman boyalarımı bulundururum. İstiklal Caddesi'nden geçerken 'Bir şeyler yapmalıyım.' diye düşündüm ve bu grafitiyi yapmaya karar verdim. Çünkü o bunu hak ediyor. Unutulmasın istedim. İstiklal Caddesi işlek olduğu için her geçenin onu hatırlamasını istedim. Kendimce onu yaşatmaya çalıştım. Keşke elimden daha fazlası gelse." diye konuştu.

"Pepe" mahlaslı sanatçı, Eren Bülbül'ün adını daha uzun süre yaşatabilmek için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Meydanı'ndaki duvara büyük harflerle "#İyiki varsın Eren" yazdığı hatırlattı.

Eren Bülbül'ün sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki, Eren iyi ki varsın" paylaşımından yola çıkarak bu grafitiyi yaptığını dile getiren sanatçı, eseriyle Eren'in son arzusunu paylaşmak istediğini anlattı.