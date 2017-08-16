Uzmanlardan beklenen Marmara depremiyle ilgili korkutan açıklamalar

Yarın 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 18 yıl geçmiş olacak. Uzmanlar, beklenen Marmara depremiyle ilgili büyük felaketin yıl dönümü öncesi önemli açıklamalarda bulundu

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada, 'İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyoruz. Yerkabuğu deprem yaratacak gerginlikte değil. Dolayısıyla Marmara gergin değil. Gerilmeyen bir yaydan ok atılmaz. Çalışmalarımız beklenen depremin 2045 yılı dolayında olacağını işaret ediyor.' açıklamasında bulundu.

Diğer yandan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür ise konutların depreme dayanıklı olmadığını belirterek, '17 Ağustos'un üzerinden 18 yıl geçti ama çok şey yaptık gibi görünse de konutları depreme hazırlayamadık. Bodrum'da yapı bloku iyi bir sınav verdi. Yapı blokunun tüm Türkiye'de depreme hazır olması gerek. Marmara depremini yakın gelecekte bekliyoruz. 2045 yılına da kalmayabilir.' şeklinde konuştu.

'Beklenen deprem yakın gelecekte olacak' diyen İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu ise korkutan açıklamayı yaptı, 'Birtakım belirtiler var ama belirgin bir tarih vermek yanlış olur. İstanbul'da riskler çok arttı. Yüksek katlı binalar her yerde. Yapı denetimi problemli.'

İnşaat Malzemesi Sanayiciler Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan ise, 'Ülkemizde 7 milyondan fazla riskli konumda yapı mevcut. Yaşanan her deprem sonrası felaket senaryoları dile getirmek yerine, ülkemizin daha güvenli yapılara ulaşmasını sağlamalıyız ve depremi bir risk olmaktan çıkarmalıyız. ' ifadelerine yer verdi.