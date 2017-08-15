Ana Sayfa | TÜRKİYE 15/08/2017 15:41

Tutuklu 17 terörist firar etmek isterken yakalandı

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Osmaniye'de T Tipi Osmaniye Cezaeevi'nde tutuklu bulunan 17 PKK'lı duvar kırarak firar etmek istedi. Teröristler son anda yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hükümlülerin kaldığı koğuşun duvarından sesler geldiğini fark eden nöbetçiler, durumu cezaevi yönetimine bildirdi. 

Jandarma ekiplerince çevrede tedbir alındıktan sonra koğuşa girildi.

Yapılan incelemede koğuş duvarının delindiği anlaşıldı.  Bunun üzerine koğuşta kalan mahkumlar M.T, Ö.Y, O.B, M.M.E, S.A, N.O, M.S, M.Ç, S.A, A.İ, E.M, E.D, C.T, H.S, İ.A, K.A.Ö. ve M.O. başka koğuşa alındı. Duvarı delmek için kullanılan fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosuna el konularak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 
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