Teröristlere ait sığınakta ele geçirilenler şok etti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sonucunda PKK'ya ait 500 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği tarafından açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesi Türeli Mahallesi bölgesinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 12-13 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, tespit edilen sığınakta yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat, 4 tüp, 15 şemsiye ile bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.