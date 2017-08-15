Ana Sayfa | TÜRKİYE 15/08/2017 12:36

İstanbul'da yarın kuvvetli yağış etkili olacak

istanbul sağanak yağış

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre İstanbul'da yarın şiddetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün bulutlu havanın hakim olduğu kentte, sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor.İstanbul'da yarın saat 03.00'da başlaması beklenen sağanak, başta kuzey ilçeler olmak üzere tüm kentte gün boyunca etkili olacak.Gök gürültüsünün de eşlik edeceği sağanak, perşembe günü aralıklarla devam edecek. Yağışa bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.Kentte, cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hafta sonunda ise İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

 
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istanbulda yağış

İstanbul'da beklenen yağış için saat verildi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın saat 03.00'da başlaması beklenen sağanak yağış gün boyunca tüm kentte etkili olacak

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