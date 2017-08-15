Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

İstanbul, mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıklarına rağmen Çarşamba ve Perşembe günü yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Bazı illerde beklenen hava durumu:

Ankara:Az bulutlu ve açık 32

İstanbul:Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana:Parçalı bulutlu 36

Antalya:Az bulutlu ve açık 32

Samsun:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum:Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır:Az bulutlu ve açık 40