Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
İstanbul, mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıklarına rağmen Çarşamba ve Perşembe günü yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Bazı illerde beklenen hava durumu:
Ankara:Az bulutlu ve açık 32
İstanbul:Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana:Parçalı bulutlu 36
Antalya:Az bulutlu ve açık 32
Samsun:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum:Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır:Az bulutlu ve açık 40