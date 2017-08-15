Yanan iplik fabrikasının sahiplerine hala ulaşılamıyor

Gaziantep'teki iplik fabrikasında çıkan yangın 12 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangından bu yana fabrikanın sahiplerinden hala haber alınamıyor

Gaziantep Baştarla Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangını yaklaşık 50 araçla 110 itfaiye personelinin yanı sıra yaklaşık 100 fabrika işçisi kazma ve kürekle soğutma çalışmaları yürütüyor.

Yaklaşık 15 saattir devam eden söndürme çalışmaları ile birlikte kayıp fabrika sahibi Tuncay Kara'yı da arama çalışmaları sürüyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama kurtarma ekipleri, itfaiye ve fabrika işçileri, yangının söndürüldüğü bölgelerde arama çalışmalarını da yürütüyor. Arama ve kurtarma ekipleri kazma ve kürekleri ile pamuk ve ip balyalarının altına bakarken, iş makineleri yardımıyla enkaz altında da arama çalışmaları yürütülüyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Tuncay Kara'ya ait herhangi bir bulguya rastlanılamadı.

Fabrikadaki yangın kontrol altına alınmasına rağmen, söndürülen ip ve pamuk balyalarında zaman zaman meydana gelen parlamalara da anında müdahale ediliyor. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.