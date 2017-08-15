Ana Sayfa | TÜRKİYE 15/08/2017 10:26

Şüpheli adrese helikopter destekli operasyon

fatih operasyon

İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyon sonucunda biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine İskenderpaşa Mahallesi Dolap Caddesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyona, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.Daha sonra söz konusu adrese baskın düzenleyen polisler biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı. Binada yapılan aramalarda ise silah ve mühimmat ele geçirildi.

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