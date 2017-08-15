Adana'da PKK şüphelilerine şafak vakti operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü üyesi oldukları, izinsiz gösteriler düzenledikleri veya bu eylemlere katıldıkları kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında kentte önceden belirlenen 15 adrese baskın yapıldı.Söz konusu binalara kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler 12 şüpheliyi yakaladı.