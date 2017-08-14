Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/08/2017 22:52

Başkentte künefe faciası, 18 kişi zehirlendi

künefe zehirlenmesi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde künefe imalatı yapan bir dükkandan gaz çıkması sonucunda zehirlenen 18 kişi hastanede tedavi altına alındı

Bademlik mahallesindeki dört katlı bir apartmanın birinci katında bulunan künefe imalatı yapan bir dükkandan çıkan gaz nedeniyle 18 kişi zehirlendi. Yaşanan olay sonrası mahalleye çok sayıda ambulans sevk edilerek aralarında çocuklarında bulunduğu 18 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise vatandaşları güvenlik şeridi çekerek dükkanın çevresinden uzaklaştırdı. Olay yerinde AFAD ile polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. 

Maske takarak dükkana giren AFAD ekipleri dükkan içerisinde ölçüm yaptı. Yapılan inceleme sonrası 18 kişinin klima gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

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