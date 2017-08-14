Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/08/2017 22:42

Balıklıgöl’deki tarihi alanda göçük meydana geldi

balıklıgöl

Şanlıurfa Balıklıgöl platosunda meydana gelen olayda tarihi alanda yapılan tadilat nedeniyle göçük meydana geldi. Göçük sonucunda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi

Balıklıgöl platosundaki anfi ve tarihi alanda yapılan onarımda göçük yaşandı. Alandan çıkartılan molozların üstüne yığıldığı tünelin yan kısmındaki beton bölme büyük bir gürültüyle çöktü. Onlarca iş yerinin hemen yanı başında yaşanan göçük büyük bir korkuya neden oldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı çökme nedeniyle araçların kullandığı ana tünelin duvarları çatladı, beton parçalar yola düştü. Yaşanan göçük sonrası tünel güvenlik amaçlı olarak her iki yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.Büyük bir gürültüyle çökmenin yaşandığını belirten vatandaşlar, tünelin üzerine yığılan molozların gücüne dayanamadığını belirtti.

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