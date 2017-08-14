Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/08/2017 21:24

Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak yakalandı

kaçak göçmen

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde kaçak yollarla Midilli adasına geçmeye çalışan 19 kaçak göçmen yakalandı

Bu sabah Ayvacık'tan 7 metre boyunda fiber tekne ile denize açılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 19 kaçak, 2 mil sonra açıkta arıza sorunu ile karşılaştı.Kaçaklar çevredeki balıkçılardan yardım istedi. Balıkçılar ise durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Kaçakların yer aldığı fiber teknenin saat 10.00'da yanına gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri, batmak üzere olan teknedeki kaçakları alıp Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirdi. Kaçaklara yiyecek, giyecek ve temizlik paketleri dağıtıldı. Kaçaklar, kimlik belirlemesinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

 

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