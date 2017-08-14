Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/08/2017 20:55

İplik fabrikası cayır cayır yanıyor, sahibi kayıplara karıştı

gaziantep yangın

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında çıkan yangın sonucunda 7 kişi yaralandı. Yangının ardından fabrikanın sahibi Tuncay Kara'ya ulaşılamadığı öğrenildi

Alevlerin sardığı iplik fabrikasındaki yangın devam ederken, çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar ise tahliye ediliyor.Yangın sırasında, fabrikada olduğu öğrenilen fabrika sahiplerinden Tuncay Kara'ya ulaşılamıyor. Kara'nın en son bir personeli dışarıya çıkardığı ardından fabrikanın içine tekrar girdiği öğrenildi. Saat 16:30 sıralarında başlayan yangın, fabrikanın tamamını sararken içeride bulunan, pamuk, ip, elyaf gibi maddeler nedeniyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 28 araç ve 75 personelle yangına müdahale etti.Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile 3 vatandaş 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekipleri yaklaşık 3,5 saattir yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
kaçak göçmen

Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde kaçak yollarla Midilli adasına geçmeye çalışan 19 kaçak göçmen yakalandı

kandil hava harekatı

Savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı, terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, 13'ü ölü olmak üzere 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Ahmet Ercan

Deprem uzmanı açıkladı Muğla'da şiddetli deprem bekleniyor mu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, son günlerde sık sık deprem olan Muğla için önemli açıklamalarda bulundu