Savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı, terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, 13'ü ölü olmak üzere 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu harekat ile ilgili olarak bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgilere istinaden, harekat neticesinde 13 teröristin etkisiz (ölü) hale getirildiği, 8 teröristin de ağır şekilde yaralandığı öğrenilmiştir. Toplam 21 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.