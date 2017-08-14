Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/08/2017 20:36

Denize giren vatandaşlar yapılan anonsla sahilden uzaklaştırıldı

zonguldak deniz

Zonguldak'ta, plajın sahil şeridinde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle suya girme yasağına uymayan vatandaşlar, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı

Zonguldak Belediyesi'ne ait Kapuz Plajında dalga ve rüzgar nedeniyle görevliler, uzun süre anonslar yaparak vatandaşları denizden çıkarmaya çalıştı.  Dalgalara rağmen, aralarında çok sayıda küçük çocuğun da bulunduğu vatandaşların denize girmeye devam etmesi üzerine cankurtaranlar, bazı vatandaşları anons yaparak denizden çıkarmaya çalıştı. Anons üzerine denizden çıkan vatandaşların, cankurtaranların başka alana geçmesiyle yeniden denize girdiği görüldü. Plajın cankurtaranı denizin dalgalı ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladıklarını belirterek, "Uyarılarımıza rağmen denize girmeye çalışanlar oluyor. Can güvenliği olduğu için bunu güzel bir dille anlatıyoruz." diye konuştu. 

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