Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/08/2017 17:14

Flaş, 31 asker zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

zehirlenen askerler

Sivasta 5'inci Piyade Eğitim Komutanlığı'ndaki 31 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Komutanlığı'nda askerlik hizmetlerini yapan 31 asker öğle saatlerinde karın ağrısı rahatsızlığı yaşayan askerler komutanları öncülüğünde gruplar halinde Numune Hastanesi acil servisinde tedavi edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile yapılan muayenelerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Kontrolden geçirilen askerler taburcu edilerek birliklerine döndü.

Olayla ilgili Valiliğin açıklaması ise şöyle: 

"İlimiz 5'inci Piyade Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 31 askerimiz öğlen saatlerinde gastroenterit ve karın ağrısı şikayeti ile Numune Hastanesi Acil Servisine müracaat etmiştir. Yapılan muayene ve tetkikler sonucundan mikrobiyolojik bir etkene rastlanmamıştır. Askerlerin tamamı yapılan muayene ve tetkik sonucundan olumsuz bir bulguya rastlanmaması sonucu taburcu edilmiştir. İdari tahkikat devam etmektedir."

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
kaçak göçmen

Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde kaçak yollarla Midilli adasına geçmeye çalışan 19 kaçak göçmen yakalandı

gaziantep yangın

İplik fabrikası cayır cayır yanıyor, sahibi kayıplara karıştı

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında çıkan yangın sonucunda 7 kişi yaralandı. Yangının ardından fabrikanın sahibi Tuncay Kara'ya ulaşılamadığı öğrenildi

kandil hava harekatı

Savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı, terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, 13'ü ölü olmak üzere 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi