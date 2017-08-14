Flaş, 31 asker zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Sivasta 5'inci Piyade Eğitim Komutanlığı'ndaki 31 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Komutanlığı'nda askerlik hizmetlerini yapan 31 asker öğle saatlerinde karın ağrısı rahatsızlığı yaşayan askerler komutanları öncülüğünde gruplar halinde Numune Hastanesi acil servisinde tedavi edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile yapılan muayenelerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Kontrolden geçirilen askerler taburcu edilerek birliklerine döndü.

Olayla ilgili Valiliğin açıklaması ise şöyle:

"İlimiz 5'inci Piyade Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 31 askerimiz öğlen saatlerinde gastroenterit ve karın ağrısı şikayeti ile Numune Hastanesi Acil Servisine müracaat etmiştir. Yapılan muayene ve tetkikler sonucundan mikrobiyolojik bir etkene rastlanmamıştır. Askerlerin tamamı yapılan muayene ve tetkik sonucundan olumsuz bir bulguya rastlanmaması sonucu taburcu edilmiştir. İdari tahkikat devam etmektedir."