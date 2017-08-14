Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/08/2017 14:02

Bakırköy'de silahlı soygun dehşeti

silahlı soygun

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen olayda soyguncular bir aracın önünü kesti. Şoförü etkisiz hale getiren soyguncular 2 milyon doları gasp etti

Olay Bakırköy Florya Mahallesi Çatal Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Araç sürücüsü yanına aldığı yüklü miktardaki parayla evinin otoparkından çıktı. Bu esnada binanın önünde bekleyen soyguncular ise aracın önünü keserek araçta bulunan şoförü araçtan çıkararak etkisiz hale getirdi.

Olayı gören ve müdahale etmek isteyen bina görevlisi Mehmet Gül’ü de soyguncular tarafından ayağından vurularak yaralandı. Soyguncular olay yerine geldikleri araç ile çaldıkları parayı alarak kayıplara karıştı.

Gasp edilen paranın 2 milyon dolar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri soyguncularla ilgili arama çalışması başlatırken, soygun yapılan araç ve çevresinde incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
adana saldırı hazırlığı

Polis üniforması giyerek saldırı düzenleyeceklerdi, operasyon sürüyor

Adana'da terör örgütü PKK tarafından planlanan ve polis üniformalarıyla düzenleneceği istihbaratı üzerine bir eve operasyon düzenlendi

deprem

İmar Yönetmeliği olmayan Bakanlık Büyük Deprem’e Türkiye'yi Nasıl Hazırlayacak

Uluslararası Mimarlık Akademisi Bölge Başkanı, Yüksek Mühendis Mimar, Kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp soruyor.

flaş haber

Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama, 2 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi