Bakırköy'de silahlı soygun dehşeti

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen olayda soyguncular bir aracın önünü kesti. Şoförü etkisiz hale getiren soyguncular 2 milyon doları gasp etti

Olay Bakırköy Florya Mahallesi Çatal Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Araç sürücüsü yanına aldığı yüklü miktardaki parayla evinin otoparkından çıktı. Bu esnada binanın önünde bekleyen soyguncular ise aracın önünü keserek araçta bulunan şoförü araçtan çıkararak etkisiz hale getirdi.

Olayı gören ve müdahale etmek isteyen bina görevlisi Mehmet Gül’ü de soyguncular tarafından ayağından vurularak yaralandı. Soyguncular olay yerine geldikleri araç ile çaldıkları parayı alarak kayıplara karıştı.

Gasp edilen paranın 2 milyon dolar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri soyguncularla ilgili arama çalışması başlatırken, soygun yapılan araç ve çevresinde incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA