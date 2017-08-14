Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/08/2017 13:56

Polis üniforması giyerek saldırı düzenleyeceklerdi, operasyon sürüyor

adana saldırı hazırlığı

Adana'da terör örgütü PKK tarafından planlanan ve polis üniformalarıyla düzenleneceği istihbaratı üzerine bir eve operasyon düzenlendi

MİT ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teröristlerin 15 Ağustos tarihinde büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisine ulaştı.Yapılan çalışmalarda teröristlerin polis üniforması giyerek dikkat çekmemeye çalışıp saldırı düzenlemeyi planladığı belirlendi.Teröristlerin merkez Çukurova ilçesindeki bir villada hazırlık yaptığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 12 kalaşnikof marka tüfek, 24 el bombası,12 polis üniforması, 1,5 ton amonyum nitrat, 300 kilogram çivi, 12 hücum yeleği, 96 şarjör, bine yakın mermi, bomba yapımında kullanılacak kablo ve benzeri malzemeler ile 240 litre benzin ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Adreste hiç kimse bulunamazken polis, teröristlerin yakalanması için geniş çaplı çalışmasını sürdürüyor. 

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