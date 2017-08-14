İmar Yönetmeliği olmayan Bakanlık Büyük Deprem’e Türkiye'yi Nasıl Hazırlayacak

Uluslararası Mimarlık Akademisi Bölge Başkanı, Yüksek Mühendis Mimar, Kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp soruyor.

Avrupa Gazete-Uluslararası Mimarlık Akademisi Bölge Başkanı, Yüksek Mühendis Mimar, Kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'den çarpıcı ve düşündürücü sorgulama. Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp şu konuyu kendi sözleriyle dile getiridi: "Bilmeyenler için anlatalım. imar yönetmelikleri bütün ülkelerde vardır. Kabaca binaları ölçülerini, güvenliğini, fen ve sağlık şartlarına uygun projelendirilip inşaat ruhsatı alma şartlarını tayin eder. Ülkemiz de bu konu Şehircilik Bakanlığı nın sorumluluğundadır. 1985 yılından bu yana Imar Yönetmelikleri yenilenerek gelir. Tam adı ‘Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’dir. Bazı büyük belediyeler Bakanlığın onayı ile kendi yönetmeliklerini yaparlar ve uygularlar.2013 yılında Şehircilik Bakanlığı bir atılım yapmak ve Yönetmeliği daha kapsamlı hale getirmek ve günümüz şartlarına uydurmak istedi. Haziran 2013 tarihinde yeni Yönetmelik çıktı, ancak yanlış ve çelişkiler ile dolu idi. Itirazlar oldu. Bakanlık bunun üzerine Ekim 2013 tarihinde yeni bir Yönetmelik yayınladı. Bunda da sorunlar vardı. Durum iyice karmaşık hale geldi, Haziran ve Ekim ayında çıkan iki yönetmelik uyuşmuyordu. Mimarlar, Belediyeler, Müteahhitler zor durumda kaldı. Hangi Yönetmeliğe göre proje çizileceği ve onaylanacağı bir bilmece oldu. Eskiden ruhsat müracaatını yapmış olanlar ile yeni müracaat edenler arasında haksızlıklar oluştu. Danıştay da dava açıldı.

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Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp sözlerine şöyle devam etti: "Bakanlık bunun üzerine devamlı yeni geçici maddeler yayınlayarak durumu toparlamak istediyse de her defasında durum daha da karıştı. Vatandaş mağdur oldu. 2017 yılında yeni bir Yönetmelik çıkacak, bütün sorunları çözülecek dendi. Nihayet 1 Temmuz 2017 de yeni Yönetmelik yayınlandı. Ancak bu Yönetmelik eskilerini dahi aratıyordu, evlere şenlik idi. Yönetmelik kendi içinde dahi çelişiyordu. Bir sürü tanımsız ve anlamsız hüküm içeriyordu. Mimarlık kültürünü küçümseyen ve mesleki hak ve yetkileri kısıtlayan bir anlayış hakim oldu. Mimarlar ve vatandaşlar daha da mağdur oldu. Özetle, 80 sahifelik bu son İmar Yönetmeliği nin eski yanlışları ve eksikleri düzelterek ülkemize çağdaş bir imar çerçevesi getirmesi beklenirken tam tersi oldu. Toplantı üzerine toplantılar yapıldı. Şimdi yeni ! bir Yönetmelik hazırlanıyor. Istanbul Büyükşehir Belediyesinin ise Bakanlığın bu işi kıvıramıyacağı görüşüyle kendi imar yönetmeliğini revize ettiği söyleniyor.Sizi anlayacağınız Türkiye nin temel ayıplarından Mimarlık ve Şehirciliğimiz iyice Allah’ a emanet hale geldi, yaz boz tahtası oldu.Sakat yürüyen Kentsel Dönüşüm sürecine girmiyorum bile."

"Şimdi ben bir Hoca olarak Milletim adına sormak istiyorum:

"Bütün ülkelerde benzerleri bulunan ve Ülkemizde 30 yıldır uygulanan bir imar yönetmeliğini son 4 yıldır güncelleyip toparlayamayan Şehircilik Bakanlığı bu Ülkeyi Büyük Deprem’ e nasıl hazırlayacak…?

Aziz dostum, Bakan’ım Sn Mehmet Özhaseki Beyefendi, lütfen cevap veriniz."