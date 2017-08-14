Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/08/2017 11:47

Ankara'da terör şüphelisi 11 kişi gözaltında

ankara terör operasyonu

Ankara'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Ankara Cumhuriyet savcılığının biri ihbar, diğeri planlı olmak üzere PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma dosyasının birleştirilmesi talimatıyla 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Sabah saatlerinde Ankara polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'nin Mamak ve Etimesgut'taki iki ilçe eş başkanının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde arama yapan polis ekipleri, şüphelileri sağlık kontrolünün ardından sorgulamak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürdü.Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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