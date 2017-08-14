Marmara Depreminin 18. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılacak

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nin 18. yılında Sakarya ve Kocaeli'de anma programları düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyes tarafından deprem bilincini aşılamak ve depremi unutturmamak amacıyla kentte 15-17 Ağustos tarihlerinde birçok etkinlik gerçekleştirilecek.16-17 Ağustos tarihinde Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu'nda "4. Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı" düzenlenecek. "Afet Lojistiği" ve "Deprem Risk Azaltma" konularının ele alınacağı çalıştaya, Japonya, Romanya ve Yunanistan'dan da akademisyenler katılacak.İzmit Yürüyüş Yolu'nda kurulacak Deprem Bilgilendirme Standı'nda vatandaşlara afetler konusunda bilgi verilecek, bilgilendirici dokümanlar dağıtılacak.Gebze Kent Meydanı'nda ve İzmit Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılacak Güvenli Yaşam Odası'nda, vatandaşlara yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda bilgi verilecek.

İzmit Bilim Merkezi'nde çocuklara yönelik "Depremi Öğrenme ve Anlama Atölyesi" kurulacak.17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde de depremin yaşandığı saat olan 03.02'de anma etkinlikleri düzenlenecek.

Sakarya'da yapılacak etkinlikler

Adapazarı Belediyesi'nce 17 Ağustos akşamı Demokrasi Meydanı'nda anma etkinliği gerçekleştirilecek.Serdivan Belediyesi'nin her yıl düzenlediği 17 Ağustos Deprem Şehitlerini Anma programı bu yıl da Serdivan Mezarlığı Deprem Şehitleri Anıtı önünde yapılacak.17 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunacak ve dua edilecek.