Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/08/2017 08:50

Hava sıcaklığı düşecek, İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek

yağışlı hava

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor

İşte bazı illerde beklenen hava durumu:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı bulutlu 31

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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