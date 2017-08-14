Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/08/2017 08:28

İstanbul'da polis öldüren canlı bomba şüphelisi olay yerinde öldürüldü

canlı bomba şüphelisi

İstanbul'da canlı bomba olduğundan şüphelenilen bir kişi polisi yaralayarak öldürdükten sonra olay yerinde o da öldürüldü

Sinan Acar isimli polis memuru yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Doğan Haber Ajansı bıçağın şüphelinin üzerinde bulunduğunu iddia etti.Anadolu Ajansı canlı bomba olduğundan şüphelenilen kişinin düzenlenen bir IŞİD operasyonu sırasında yakalandığını bildirdi.Olayın şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği sırada gerçekleştiği de belirtildi.

IŞİD şüphelisinin yaşı veya kimliği açıklanmadı

Doğan Haber Ajansı, TSİ ile 22:45 sıralarında yaşanan olay sonrası Fatih ve Aksaray ilçesinde operasyonlar gerçekleştiğini duyurdu.Bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen şüphelinin yaşı veya kimliği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.Savcılığın Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade ediliyor.

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