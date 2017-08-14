İstanbul'da 1 polis bıçaklı saldırı sonucunda şehit düştü

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu şüphelenilen bir şahıs gözaltı sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bıçakla saldırdığı polis memuru Sinan Acar'ı şehit etti

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüpheli, kendisini araçtan indirerek, nezarethaneye götüren polis Sinan Acar'a bıçakla saldırdı. Polis memuru Acar ağır yaralanırken, diğer polisler şüpheliyi tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan olay yerinde yaşamını yitirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru Sinan Acar şehit oldu.