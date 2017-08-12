Terör kurbanı Eren Bülbül için son görev

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Eren Bülbül bugün gözyaşları içinde toprağa verildi

Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, Bülbül'ün (16) kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törene katılarak, şehidin ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti. Bakan Soylu, daha sonra şehidin ağabeylerinin yanında saf tuttu.Kılınan namazın ve dua edilmesinin ardından Bülbül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu.Cenaze, defnedilmek üzere ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına götürüldü.Bülbül’ün cenazesi, ilçe merkezinde gerçekleştirilen tören ve kılınan cenaze namazının ardından konvoy eşliğinde ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ne getirildi.

Anne Ayşe Bülbül, şehidin kardeşleri ve yakınları cenazenin getirilişi sırasında gözyaşı döktü. Anne Ayşe Bülbül, 'böyle mi gidecektin, dün buradaydın Eren'im. Beni boynu bükük bıraktın.' diye ağıt yaktı.

Şehidin cenazesi, olay yerine yaklaşık 100 metre mesafedeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.