Eren Bülbül bu evde şehit düştü

Dün Maçka'da çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Eren Bülbül'ün vurulduğu evin görüntüsü ortaya çıktı

Maçka’da PKK´lı teröristlerle girilen çatışmada 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´in yanı sıra 16 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu. Çatışmada polis memuru Namık Öztel de yaralandı. Çatışmanın çıktığı bölge ve erzak çalınan ev de görüntülendi.

Çatışmanın olduğu ev ve çevresinde uzun namlulu çok sayıda silaha ait boş kovan bulunuyor. Çatışma bölgesinde sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesindeki ilk yardım malzemeleri ve kan izleri dikkat çekiyor. Terörist grubunun erzak çaldıkları tek katlı evin camlarının kırıldığı, olayda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´e ait kırık gözlüğün de çevrede olduğu dikkat çekti.