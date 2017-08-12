Ana Sayfa | TÜRKİYE 12/08/2017 19:00

İstanbullular dikkat şiddetli yağış bekleniyor

istanbul yağış

İstanbul'da nem oranı bugünden itibaren düşmeye başladı. Bunun ardından yağış bekleniyor

İstanbul'da uzun süre yüzde 90'lara ulaşan nem bugünden itibaren düştü. Dün akşam nem oranının yüzde 77, hava sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor. Hafta sonu da gündüz hava sıcaklıkları 30 derecenin üstünde olacak. Gece ise 23-24 derecede seyredecek. Meteoroloji'nin verilerine göre 14 Ağustos Pazartesi İstanbul'da yağmur bekleniyor.CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "Buradaki sıcaklık dalgalanışının sıkı bir sağanak yapma ihtimali var. Fakat henüz net değil. Geçen seferki kadar çok sert bir sıcaklık azalışı görülmüyor" dedi.Meteoroloji'nin haritasına göre 14 Ağustos Pazartesi İstanbul'da yağmur görülüyor.

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