Genç dalış eğitmeninin acı sonu

Dalış eğitmeni Serhat Arıkan Kuşadası'nda bulunan evinde arkadaşları tarafından kalbi durmuş halde bulundu. Arıkan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı

Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yaşama döndürülen Arıkan, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Arıkan, kurtarılamadı. Sitedeki komşuları Serhat Arıkan'ın havuzda zaman zaman nefes tutma egzersizleri yaptığını söyledi. Vücudunda darp ve bir yara izi bulunmadığı belirtilen Arıkan'a, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Dalış camiasında çok sevilen Serhat Arıkan'ın ölümü Kuşadası'nda üzüntü yarattı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.