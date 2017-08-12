Maçka şehidinin cenazesi doğum gününde memleketine uğurlandı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in naaşı, düzenlenen törenle memleketi Hatay'a uğurlandı

Maçka'da terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasındaki sıcak temasta yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde şehit olan Gedik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına getirildi.Burada düzenlenen törene, şehidin eşi Cemile, kızı Kayra ve oğlu Alp Koray Gedik ile yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu ve Adnan Günnar, CHP Milletvekili Haluk Pekşen, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin getirilişi sırasında "babam" diye gözyaşlarına hakim olamayan kızı Kayra'yı, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu telkin etti.Şehidin eşi, kızı ve oğlu tabutun başına geçerek, şehidin fotoğrafına ve tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin eşi Cemile, eşinin fotoğrafını eline alarak, "Şehitlik ona çok yakıştı" ifadesini kullandı ve çocuklarına sarılarak, "artık veda etmemiz gerekiyor, sarılın öpün" dedi.

Şehidin naaşı, okunan duaların ardından meslektaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konuldu.

Trabzon Havalimanı'na götürülen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in cenazesi, uçakla Hatay'a götürülecek.