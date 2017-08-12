Ana Sayfa | TÜRKİYE 12/08/2017 14:05

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcıya basan 2 asker şehit oldu

terör saldırısı

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcılara basan 2 asker şehit düştü

Batman'ın Sason-Kozluk ilçeleri arasındaki kırsalda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, iki asker teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya bastı.Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Sason-Kozluk ilçeleri ara hattında düzenlenen "Şehit Uzman Jandarma Ali Gülnar" operasyonunda icra edilen arama faaliyetinde emniyet için görevlendirilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı personelinin, Acı Tepe bölgesinde basma düzenekli olduğu değerlendirilen el yapımı patlayıcıya bastığı belirtilerek "El yapımı patlayıcıya saat 07.45 sıralarında basması sonucu bir jandarma uzman çavuşumuz ve bir jandarma uzman onbaşımız olmak üzere iki askerimiz şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

 
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